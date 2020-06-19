حقيقة اتهام ممرضة لأمين شرطة بالتواطؤ مع جيرانها بالدقهلية (تفاصيل)

بعثت ممرضة برسالة استغاثة، عبر مقطع فيديو بأحد المواقع الإخبارية، تدعى فيه تضررها من بعض جيرانها وتهديدها والإساءة إليها، بدائرة مركز شرطة بنى عبيد - محافظة الدقهلية، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.واتهمت الممرضة أحد أمناء الشرطة، من قوة المركز، لتواطئه مع جيرانها ـ على حد زعمها ـ بمنع شقيق زوجها من تحرير محضر بالواقعة ضد جيرانها.وبالفحص تبين حقيقة مزاعم الممرضة، حيث تم تحرير محضر بتاريخ 16 يونيو الجاري بمركز شرطة بنى عبيد بشأن مشاجرة بين شقيق زوج الممرضة من جهة، وعامل وشقيقته ـ مصابان بجروح وكدمات، من جهة أخرى، لتضرر العامل وشقيقته من قيام زوج الممرضة بوضع كمية من الرمال أمام منزلهما وتبادلهم التعدى بالضرب.كذلك تبين ورود خطاب من مديرية الشئون الصحية يفيد أن المذكورة تخضع للعزل المنزلى لمدة 14 يومًا اعتبارًا من يوم 9 حتى 23 يونيو الجاري، لإصابتها بفيروس كورونا، وكذا المخالطين لها (زوجها ووالدته)، بما يتنافى مع أقوالها.وبمواجهتها أيدت ما جاء بالفحص وعدلت عن اتهامها لأمين الشرطة المذكور، وأضافت بتضررها من جيرانها لعدم سماحهم لها بالنزول لإصابتها بالفيروس نظرًا لخضوعها للعزل المنزلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.