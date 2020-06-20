وزير الاتصالات: «مصر الرقمية» ستتيح خدمات الحكومة للمواطنين من المنزل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مشروع تنفيذ بناء مصر الرقمية يشمل إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية خلال بداية النصف الثاني للعام الجاري، وهي: حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارتي التموينن بالإضافة إلى الاستثمار، على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ، وهى: تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الإنترنت بوابة الحكومة الإلكترونية مما يمنح المواطن تلقي الخدمة من المنزل، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.وأكد الوزير أنه تم إطلاق عدد من المبادرات خلال 2020؛ بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب، ومن أبرزها مبادرة" شغلك من بيتك" لتنمية مهارات العمل الحر، واطلاق منحة "مستقبلنا.. رقمي" المجانية لتدريب 100 ألف شاب وشابة في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، كما تم إطلاق مبادرة "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بالوزارة، بالإضافة إلى اطلاق مبادرة "فرصتنا..رقمية" لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.جاء ذلك خلال حوار وزير الاتصالات مع برنامج "التاسعة مساء"، المذاع على قناة "مصر الأولى" مع الإعلامية هبة جلال.وأوضح الوزير أن ضمن خطة الوزارة لبناء الإنسان المصري فإنه من المستهدف تدريب 95 ألف متدرب وتتضمن الخطة التعاون مع الشركات العالمية في تدريب 55 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة إلى استكمال برامج ومبادرات الوزارة لتدريب 20 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتشمل أيضًا بناء القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة، وكذلك تدريب 20 لألف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الآلي.وأضاف الوزير أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتم من خلاله التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على مجالات الصحة والزراعة والاقتصاد الكلي ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية، كما تم تأسيس 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي في جامعات إقليمية، وهى: المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي (قنا).وقال الوزير إنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة مصر الرقمية لربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، مشيرًا ألى أن أهم مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها تشمل مشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمي في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحي في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأكد الوزير على أنه تم ضخ استثمارات خلال العامين الأخيرين بنحو 1.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنترنت لتصل نحو 30.9 ميجابتث في مارس الماضي، مقارنة بـ6.5 ميجابت ثانية في يناير 2019 وفقا لمؤشر "Ookla Speedtest" العالمي لقياس سرعات الإنترنت؛ وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت نسبة زيادة استخدام الإنترنت المنزلي إلى 99%، وارتفعت نسبة استهلاك الإنترنت للمحمول بنحو 35%، كما تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لتصل إلى 15 ساعة، وبلغت نسبة زيادة المكالمات الدولية بنحو 19 %.