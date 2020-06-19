عودة 174 قادمين من إيطاليا على متن رحلة «إير كايرو»

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 174 عالقا قادمين من دولة إيطاليا عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.ووصل العالقين المصريين على متن رحلة طائرة شركة «إير كايرو» القادمة من مطار ميلانو الدولي، وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.