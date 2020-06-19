عودة 174 من لندن على متن رحلة «إير كايرو»

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة «إيرو كايرو» المصرية قادمة من المملكة المتحدة البريطانية لنقل 174 عالقا.ووصلت رحلة شركة «إير كايرو» القادمة من مطار هيثرو الدولي بالعاصمة البريطانية لندن، وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.