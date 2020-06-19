بعد واقعة التنمر.. سرقة حساب شريف منير على «إنستجرام»

تعرض حساب الفنان شريف منير على موقع «إنستجرام» للاختراق وحذف بعض الفيديوهات والصور.وقال شريف منير في فيديو نشره على «إنستجرام»: «بعض الكارهين ينتقدون نشر صور علم مصر، لكن هذا بيتي وأنا حر فيه»، مؤكدًا أنه تعرض للسرقة بعض اختراق صفحته وحذف بعض الصور من عليها، خاصة صورته بالعلم وصورة ابنتيه التي أثارت تضامن كبير جدًا من الوطن العربي والعديد من الدول الأجنبية، كما تم حذف صورته مع تي شيرت محمد صلاح، وكذلك فيديوهات دعمه للبلاد.وتقدم من خلال الفيديو ببلاغ جديد لمباحث الإنترنت للوصول لهؤلاء المخترقين، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه وحق ابنتيه ضد كل من يتجاوز في حقه وحق عائلته.