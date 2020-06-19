وزير الخارجية يكشف إجراءات مواجهة تعنت إثيوبيا بملف «سد النهضة»

رد السفير سامح شكري وزير الخارجية، على سؤال الإعلامي عمرو أديب عن الأوراق التي ستتعامل بها مصر مع ملف سد النهضة بعد تعثر المفاوضات وتعنت إثيوبيا.وقال «شكري» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إن القاهرة أمامها اللجوء إلى مجلس الأمن والمداولات والمواقف التي ستظهر من الدول في مجلس الأمن، وهي دول لها علاقات متشعبة تستطيع أن يكون لها تأثير.وأشار إلى أن مصر تعتمد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء، والالتزام بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما لا يتسق للأسف مع تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي.وأردف: «إعلان إثيوبيا أنها ستملء السد يضع أهمية لتحرك مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته، فهذه المسئولية الرئيسية لمجلس الأمن، وعليهم أن يتناولوا الأمر بجدية، لأنه يخص 150 مليون مصري وسوداني كل ما يريدونه ألا يتعرضوا لضرر جسيم».