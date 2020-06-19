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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفيد فوزي: حليم لم يحب سوى سعاد حسني وكانت تغار عليه من ميرفت أمين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:28 م
مفيد فوزى
مفيد فوزى
رباب الأهواني
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تحدث الإعلامى مفيد فوزى، عن علاقة العندليب الأسمر بالفنانة سعاد حسنى، قائلًا: "إن قلب عبد الحليم حافظ لم يتحرك إلا بحب سعاد حسنى".

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامى حمدى رزق، أن "سعاد حسنى كانت تزور عبد الحليم آخر الليل بعد أن ينصرف الجميع وتقول له كل سنة وانت طيب حبيبى وتطبطب عليه".

وتابع: "سعاد حسنى كانت الحب الحقيقي في حياة عبد الحليم، وعبد الحليم كان يراقب السيارات التي تركن أمام بيتها، من فرط غيرته، وأكثر شيء كان يؤلم سعاد حسنى هو خصام عبد الحليم حافظ، وكان يعطى الراديو أولوية خاصة حتى ظهر التليفزيون وكان يهتم بفنه وتطويره اهتماما خاصا حيث إنه رفض إعلان زواجه من سعاد حسنى وقال فنى أولى"

وأردف: "كانت الغيرة سببا في شجار عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى لأنها كانت تغار من ميرفت أمين وكان من المفترض أن تقوم بدور البطولة في فيلم أبى فوق الشجرة قبل نادية لطفى".

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