«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث
الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:26 م
آلاء حسنطباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وضمن فعاليات مبادرة الوزارة "خليك فى بيتك.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى، يعلن قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، الموسم الثالث من مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - والتوزيع الموسيقي".
ويقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول بقيمة 20 ألف جنيه، الثاني بقيمة 15 ألف جنيه، الثالث بقيمة 10 آلاف جنيه، الرابع بقيمة 7 آلاف جنيه، والخامس بقيمة 5 آلاف جنيه.
ومن شروط المسابقة:
- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد علي 45 عاما.
- أن يكون مصري الجنسية ويحق للمتسابق التقدم بعمل أو عملين فقط بحد أقصى.
- ألا تقل مدة الأغنية عن 4 دقائق ولا تزيد علي 10 دقائق.
- يقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة الذين ينطبق أيضا عليهم شرط السن بالمسابقة مع إرسال صورة من بطاقة الرقم القومى لكل عناصر العمل.
- ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.
- يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية جديدة (كلمات - لحن - غناء) بصيغة MP3 ويرسل مع استمارة المشاركة والإقرار وصور بطاقة الرقم القومى على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]
ويعد آخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس المقبل وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.
ويقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول بقيمة 20 ألف جنيه، الثاني بقيمة 15 ألف جنيه، الثالث بقيمة 10 آلاف جنيه، الرابع بقيمة 7 آلاف جنيه، والخامس بقيمة 5 آلاف جنيه.
ومن شروط المسابقة:
- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد علي 45 عاما.
- أن يكون مصري الجنسية ويحق للمتسابق التقدم بعمل أو عملين فقط بحد أقصى.
- ألا تقل مدة الأغنية عن 4 دقائق ولا تزيد علي 10 دقائق.
- يقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة الذين ينطبق أيضا عليهم شرط السن بالمسابقة مع إرسال صورة من بطاقة الرقم القومى لكل عناصر العمل.
- ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.
- يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية جديدة (كلمات - لحن - غناء) بصيغة MP3 ويرسل مع استمارة المشاركة والإقرار وصور بطاقة الرقم القومى على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]
ويعد آخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس المقبل وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.