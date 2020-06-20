رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-6-2020 فى البنوك المصرية

السبت 20/يونيو/2020 - 04:44 ص
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي
ياسمين محمود
طباعة
يقدم «الدستور» سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-6-2020، حيث شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات عطلة الأسبوع ليومي الجمعة والسبت، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية المحلية والأجنبية، خاصة أسعار الدينار الكويتي، ونستعرض لكم فى هذا التقرير آخر تحديثات أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-6-2020

وسجل المصرف العربي الدولي، استقرارًا نسبيًا في أسعار الدينار الكويتي حيث سجل 52.43 جنيه للشراء وللبيع 52.77 جنيه، مقابل انخفاض سعر الدينار في البنك المركزي المصري ليسجل 52.33 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم استقر الدينار للشراء عند 52.43 جنيه وللبيع 52.77 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل 51.91 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني بلغ للشراء 51.39 جنيه وللبيع 52.89 جنيه.

وفي المقابل، شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، انخفاضًا حادًا في عدد من البنوك المصرية اليوم السبت، حيث بلغ سعر الدينار في البنك العربي الدولي 50.72 جنيه وللبيع 52.35 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 53.76 جنيه، وأيضًا انخفض الدينار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل 49.96 جنيه للشراء وللبيع 52.73 جنيه، وفي بنك الأهلي سجل 49.93 جنيه للشراء وللبيع 52.70 جنيه، مقابل تسجيله في بنك عودة 49.05 جنيه للشراء وللبيع 52.82 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 52.70 جنيه.

كما حقق سعر الدينار الكويتي في بعض البنوك المصرية، ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري ليسجل في بنك التعمير والإسكان 49.83 جنيه للشراء وللبيع 52.81 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل 51.39 جنيه للشراء وللبيع 52.89 جنيه، وأيضًا ارتفع سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي وبلغ 51.91 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يكشف إجراءات مواجهة تعنت إثيوبيا بملف «سد النهضة»

«القصبي» يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

وزيرة الصحة: سيارات إسعاف وفرق طبية لتأمين لجان الثانوية

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم