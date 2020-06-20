سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-6-2020 وسجل المصرف العربي الدولي، استقرارًا نسبيًا في أسعار الدينار الكويتي حيث سجل 52.43 جنيه للشراء وللبيع 52.77 جنيه، مقابل انخفاض سعر الدينار في البنك المركزي المصري ليسجل 52.33 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم استقر الدينار للشراء عند 52.43 جنيه وللبيع 52.77 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل 51.91 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني بلغ للشراء 51.39 جنيه وللبيع 52.89 جنيه.



وفي المقابل، شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، انخفاضًا حادًا في عدد من البنوك المصرية اليوم السبت، حيث بلغ سعر الدينار في البنك العربي الدولي 50.72 جنيه وللبيع 52.35 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 53.76 جنيه، وأيضًا انخفض الدينار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل 49.96 جنيه للشراء وللبيع 52.73 جنيه، وفي بنك الأهلي سجل 49.93 جنيه للشراء وللبيع 52.70 جنيه، مقابل تسجيله في بنك عودة 49.05 جنيه للشراء وللبيع 52.82 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 52.70 جنيه.



كما حقق سعر الدينار الكويتي في بعض البنوك المصرية، ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري ليسجل في بنك التعمير والإسكان 49.83 جنيه للشراء وللبيع 52.81 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل 51.39 جنيه للشراء وللبيع 52.89 جنيه، وأيضًا ارتفع سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي وبلغ 51.91 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.