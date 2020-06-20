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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 20-6-2020 فى البنوك المصرية

السبت 20/يونيو/2020 - 06:01 ص
سعر اليورو
سعر اليورو
ياسمين محمود
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يقدم «الدستور» سعر اليورو اليوم السبت 20-6-2020، حيث شهدت أسعار العملات الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات عطلة الأسبوع ليومي الجمعة والسبت، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية المحلية والأجنبية، خاصة سعر اليورو، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت أسعار منطقة اليورو عالميًا، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول العربية والأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وفيما يخص السوق المحلي فتراجع أيضًا سعر اليورو في العديد من البنوك كالبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والاستثمار العربي، مقابل استقرار سعره في بنك الإسكندرية وبنك بلوم وأيضًا البنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو اليوم السبت 20 -6-2020 في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.27 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، وأيضًا انخفض سعر اليورور في البنك التجاري الدولي للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.27 جنيه، كما انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران للتنمية 18.09 جنيه للشراء وللبيع 18.32 جنيه.

وانخفض أيضًا سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري ليسجل 18.09 جنيه للشراء وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل 18.09 جنيه للشراء وللبيع 18.28 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي انخفض ليسجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.27 جنيه، أما البنك المصري الخليجي سجل 18.08 جنيه للشراء وللبيع 18.28 جنيه، وفي البنك الأهلي سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25 جنيه.

كما حقق سعر اليورو استقرارًا نسبيًا، مقابل الجنيه المصري ليسجل في البنك الأهلي الكويتي 18.10 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل 18.10 جنيه للشراء وللبيع 18.27 جنيه، وفي بنك بلوم بلغ سعر اليورو 18.09 جنيه للشراء وللبيع 18.27 جنيه، كما استقر سعر اليورو أيضًا في بنك الإسكندرية ليسجل 18.07 جنيه للشراء وللبيع 18.26 جنيه.

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