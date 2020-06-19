«التخطيط»: تنفيذ 189 مشروعا بـ2.8 مليار جنيه في شمال سيناء

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية المنفذة بمحافظة شمال سيناء خلال العام المالي الحالي بلغ (189) بتكلفة 2.8 مليار جنيه تمثل 1.5% من جملة الاستثمارات العامة على مستوى الجهورية.ولفتت الوزارة وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور» إلى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات يستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات المحافظة بقيمة 1.1 مليار جنيه بما يعادل 39%، يليه قطاع الرى باستثمارات قدرها 355 مليون جنيه، ثم قطاع التنمية المحلية 233 مليون جنيه، وقطاع التعليم العالى 201 مليون جنيه، وقطاع الزراعة 177 مليون جنية.وأضافت أن أهم المشروعات التنموية بالمحافظة تتمثل في تطوير مناطق عشوائية بتكلفة 245 مليون جنيه، وإنشاء ورصف طرق وقرى شمال سيناء بتكلفة 120 مليون جنيه، وكذلك البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بتكلفة 87.9 مليون جنيه، وتنفيذ 13 تجمع زراعي بتكلفة 170 مليون جنيه.