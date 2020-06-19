شكري: مصر داعية دائمًا للسلام.. ولهجة إثيوبيا «مؤسفة»

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن لهجة وزير خارجية إثيوبيا يدو أندارغاشيو «مؤسفة» ولم نتوقع أن تصل الأمور لهذا القدر، مؤكدا أنه تحدث عن أمور مصر لم تطرحها في أي وقت، فمصر داعية دائما للسلام.وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «وزير خارجية إثيوبيا يدعي أمورا غير حقيقية، مصر لم تلوح في أي وقت إلا أنها ساعية للحلول السياسية، نبرته عدائية وتأجيجية، وهو لا يصب في مصلحة الأشقاء الأفارقة وأمن المنطقة».وأكد وزير الخارجية أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن ليضطلع بدوره الرئيسي وهو دعوة الأطراف للتفاوض وعدم وجود تصعيد يؤثر على السلم والأمن الدوليين.