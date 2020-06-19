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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفيد فوزي: عبدالحليم حافظ كان يكره أعياد الميلاد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:09 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
رباب الأهواني
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قال الإعلامي مفيد فوزي إن عبدالحليم حافظ لم يكن محبا لأعياد ميلاده، وتعلم ذلك من محمد عبدالوهاب، لأنه استعد لآخرته جيدًا، لافتًا إلى أن الفنان محمد عبدالوهاب كان يكره إطفاء الشموع كما كان يكره كلمة الموت وهناك شخصيات كان يتلاشى رؤيتها.

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق: «عبدالحليم حافظ كان ينزف دما وكان يدرك أنه سيموت وأشرف بنفسه على بناء المقبرة وكان يذهب كثيرا إلى مقبرته بالبساتين وكان يدعوني للذهاب معه».

وتابع: «الفنان الراحل عبدالحليم حافظ صاحب أجمل نبرة صوت دخلت القلوب العربية، وصوته دخل كل الوجدان، ولعله شريك كل قصة حب عاشها إنسان، وهو أشهر يتيم ننسج من يتمه شجنا، وانتصر على الألم بالأمل».

وأردف: «عبد الحليم حافظ غنى أغنية وطنية في عيد ميلاد ابنة السادات».

وأكد أن الناس تتذكر عبدالحليم حافظ لأنه في سمرة المصريين ولو أنه شبه حسين فهمي لم يكن يتذكره أحد وهذا سر أحمد زكي، وأم كلثوم كانت متسامحة جدا وبليغ حمدي حريته في ألحانه، والفنانين هؤلاء لهم عالم خاص.

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