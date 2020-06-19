رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ غدًا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:57 م
محمد منار
محمد منار
محمود السعدى
طباعة
يتفقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، غدا، مطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة استعدادات عودة الرحلات الجوية أول يوليو، عقب تعليق استغرق 3 شهور نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يرافق وزير الطيران في زيارته الطيار عادل عبدالعزيز محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

وسيتفقد «عنبه» صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (1و2) وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور والمكاتب الفنية والإدارية الخاصة بالعاملين بمطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، كما سيتابع إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة ومواقع الخدمة المدنية والمطافئ.

كما سيتفقد وزير الطيران المدني الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار والكاميرات الحرارية؛ للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والعلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقديرات الحكومة.. انكسار ذروة «كورونا» منتصف يوليو.. وتعافى الاقتصاد خلال 3 أشهر من الانحسار

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

150 ألف إصابة في يوم.. الصحة العالمية تحذر: كورونا يتفشى سريعا جدًا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا