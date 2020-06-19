وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ غدًا

يتفقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، غدا، مطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة استعدادات عودة الرحلات الجوية أول يوليو، عقب تعليق استغرق 3 شهور نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يرافق وزير الطيران في زيارته الطيار عادل عبدالعزيز محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ الدولي.وسيتفقد «عنبه» صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (1و2) وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور والمكاتب الفنية والإدارية الخاصة بالعاملين بمطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، كما سيتابع إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة ومواقع الخدمة المدنية والمطافئ.كما سيتفقد وزير الطيران المدني الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار والكاميرات الحرارية؛ للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والعلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.