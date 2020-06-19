مصرع سيدة وابنتها وإصابة ابنها في مشاجرة بأسيوط

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، وأصيب ابنها بأعيرة نارية عقب نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة على قطعة أرض في أسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة وإطلاق أعيرة نارية ووجود وفيات ومصابين دائرة مركز أسيوط.وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف لموقع البلاغ وبالفحص والتحري تبين وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة أبو العلا بقرية سلام دائرة مركز أسيوط بالأعيرة النارية بسبب قطعة أرض.وأسفرت المشاجرة عن وفاة شخصين سيدة وابنتها وإصابة شخص هو ابن السيدة، وتم نقل الجثث والمصاب لمستشفى الجامعة والسيطرة على الموقف.وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.