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السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 20 يونيو 2020

السبت 20/يونيو/2020 - 07:29 ص
الأبراج
الأبراج
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض بغية تأمين رأس المال اللازم له.
عاطفيًا: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقًا واسعة، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي.
صحيًا: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.

الثور
مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك في مؤتمر.
عاطفيًا: عليك أحيانًا أن تكون أكثر تسامحًا مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقًا.
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.

الجوزاء
مهنيًا: عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وقد تبلغ الهدف قريبًا.
عاطفيًا: في الأجواء عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت.
صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا.

السرطان
مهنيًا: لا تقدّم خدمات مجّانية الا لمن يستحقّ ويحفظ لك الجميل عند اللزوم، ولا تضع ثقتك إلا بالزملاء الذين خبرتهم على مدى سنوات.
عاطفيًا: يوم أكثر من رائع لأنّه بعيد عن المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسوده أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.
صحيًا: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعًا إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضيًا.

الأسد
مهنيًا: دراسات مستقبلية قد تغيّر مجرى عملك، والأمور ليست سوى مسألة وقت وتكون النتائج أكثر من المتوقع.
عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى الكثير من النقاط المشتركة بينكما.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية.

العذراء
مهنيًا: لا ينصحك هذا اليوم بأن تقوم بأي مغامرات مادية. أخيرًا تنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة.
عاطفيًا: يكسبك كوكب الزهرة جاذبية خاصة فتغوي الكثيرين وتسمع كلمات الغزل، وتكتشف أنّ خياراتك كانت صائبة.
صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرّك كثيرًا.

الميزان
مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: يسبّب لك لسانك السليط المشكلات، فكن أكثر ودًا مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك، فعندها تصبح وحيدًا ولا سنيد لك.
صحيًا: كن معتدلًا في ما يجب أن تعتمده في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.

العقرب
مهنيًا: تحاول تصحيح بعض المسار المتعلق بقضية حق أو بشأن مهنة معيّنة أو دراسة أو مشروع سفر.
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الأحبّاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون على استعداد لإقامة علاقة جديدة وإنما ثابنة هذه المرة.
صحيًا: تواصل ما بدأته منذ مدة وشعرت بأنه مفيد للصحة، وتنصح الآخرين للتمثل بك.

القوس
مهنيًا: تجنّب النزاعات والصراعات، وكُن دقيقًا جدًّا وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما يجري بهدوء.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب.
صحيًا: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.

الجدي
مهنيًا: تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب.
عاطفيًا: تسير الأمور بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: بعض التورّم في القدمين قد يثير قلقك، لكنه ناتج من كثرة الوقوف في العمل.

الدلو
مهنيًا: الانضباط الذي أظهرته في العمل ينعكس عليك إيجابًا، وهذا يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر.
عاطفيًا: قد تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طويلًا.
صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب.

الحوت
مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا في رسمته لمستقبلك وتحقيق أفضل النتائج.
عاطفيًا: حاول ألا تكون استفزازيًا مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفًا لكما، ويصبح من العسير الالتئام مجددًا.
صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية، لأن الصحة هي الأغلى.

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