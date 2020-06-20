حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 20 يونيو 2020
السبت 20/يونيو/2020 - 07:29 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-
الحمل
مهنيًا: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض بغية تأمين رأس المال اللازم له.
عاطفيًا: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقًا واسعة، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي.
صحيًا: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.
الثور
مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك في مؤتمر.
عاطفيًا: عليك أحيانًا أن تكون أكثر تسامحًا مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقًا.
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.
الجوزاء
مهنيًا: عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وقد تبلغ الهدف قريبًا.
عاطفيًا: في الأجواء عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت.
صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا.
السرطان
مهنيًا: لا تقدّم خدمات مجّانية الا لمن يستحقّ ويحفظ لك الجميل عند اللزوم، ولا تضع ثقتك إلا بالزملاء الذين خبرتهم على مدى سنوات.
عاطفيًا: يوم أكثر من رائع لأنّه بعيد عن المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسوده أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.
صحيًا: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعًا إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضيًا.
الأسد
مهنيًا: دراسات مستقبلية قد تغيّر مجرى عملك، والأمور ليست سوى مسألة وقت وتكون النتائج أكثر من المتوقع.
عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى الكثير من النقاط المشتركة بينكما.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية.
العذراء
مهنيًا: لا ينصحك هذا اليوم بأن تقوم بأي مغامرات مادية. أخيرًا تنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة.
عاطفيًا: يكسبك كوكب الزهرة جاذبية خاصة فتغوي الكثيرين وتسمع كلمات الغزل، وتكتشف أنّ خياراتك كانت صائبة.
صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرّك كثيرًا.
الميزان
مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: يسبّب لك لسانك السليط المشكلات، فكن أكثر ودًا مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك، فعندها تصبح وحيدًا ولا سنيد لك.
صحيًا: كن معتدلًا في ما يجب أن تعتمده في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.
العقرب
مهنيًا: تحاول تصحيح بعض المسار المتعلق بقضية حق أو بشأن مهنة معيّنة أو دراسة أو مشروع سفر.
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الأحبّاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون على استعداد لإقامة علاقة جديدة وإنما ثابنة هذه المرة.
صحيًا: تواصل ما بدأته منذ مدة وشعرت بأنه مفيد للصحة، وتنصح الآخرين للتمثل بك.
القوس
مهنيًا: تجنّب النزاعات والصراعات، وكُن دقيقًا جدًّا وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما يجري بهدوء.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب.
صحيًا: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.
الجدي
مهنيًا: تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب.
عاطفيًا: تسير الأمور بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: بعض التورّم في القدمين قد يثير قلقك، لكنه ناتج من كثرة الوقوف في العمل.
الدلو
مهنيًا: الانضباط الذي أظهرته في العمل ينعكس عليك إيجابًا، وهذا يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر.
عاطفيًا: قد تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طويلًا.
صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب.
الحوت
مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا في رسمته لمستقبلك وتحقيق أفضل النتائج.
عاطفيًا: حاول ألا تكون استفزازيًا مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفًا لكما، ويصبح من العسير الالتئام مجددًا.
صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية، لأن الصحة هي الأغلى.
الحمل
مهنيًا: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض بغية تأمين رأس المال اللازم له.
عاطفيًا: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقًا واسعة، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي.
صحيًا: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.
الثور
مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك في مؤتمر.
عاطفيًا: عليك أحيانًا أن تكون أكثر تسامحًا مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقًا.
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.
الجوزاء
مهنيًا: عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وقد تبلغ الهدف قريبًا.
عاطفيًا: في الأجواء عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت.
صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطرابًا نفسيًا.
السرطان
مهنيًا: لا تقدّم خدمات مجّانية الا لمن يستحقّ ويحفظ لك الجميل عند اللزوم، ولا تضع ثقتك إلا بالزملاء الذين خبرتهم على مدى سنوات.
عاطفيًا: يوم أكثر من رائع لأنّه بعيد عن المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسوده أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.
صحيًا: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعًا إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضيًا.
الأسد
مهنيًا: دراسات مستقبلية قد تغيّر مجرى عملك، والأمور ليست سوى مسألة وقت وتكون النتائج أكثر من المتوقع.
عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى الكثير من النقاط المشتركة بينكما.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية.
العذراء
مهنيًا: لا ينصحك هذا اليوم بأن تقوم بأي مغامرات مادية. أخيرًا تنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة.
عاطفيًا: يكسبك كوكب الزهرة جاذبية خاصة فتغوي الكثيرين وتسمع كلمات الغزل، وتكتشف أنّ خياراتك كانت صائبة.
صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرّك كثيرًا.
الميزان
مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.
عاطفيًا: يسبّب لك لسانك السليط المشكلات، فكن أكثر ودًا مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك، فعندها تصبح وحيدًا ولا سنيد لك.
صحيًا: كن معتدلًا في ما يجب أن تعتمده في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.
العقرب
مهنيًا: تحاول تصحيح بعض المسار المتعلق بقضية حق أو بشأن مهنة معيّنة أو دراسة أو مشروع سفر.
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الأحبّاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون على استعداد لإقامة علاقة جديدة وإنما ثابنة هذه المرة.
صحيًا: تواصل ما بدأته منذ مدة وشعرت بأنه مفيد للصحة، وتنصح الآخرين للتمثل بك.
القوس
مهنيًا: تجنّب النزاعات والصراعات، وكُن دقيقًا جدًّا وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما يجري بهدوء.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب.
صحيًا: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.
الجدي
مهنيًا: تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب.
عاطفيًا: تسير الأمور بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: بعض التورّم في القدمين قد يثير قلقك، لكنه ناتج من كثرة الوقوف في العمل.
الدلو
مهنيًا: الانضباط الذي أظهرته في العمل ينعكس عليك إيجابًا، وهذا يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر.
عاطفيًا: قد تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحليًا ولن يدوم طويلًا.
صحيًا: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب.
الحوت
مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا في رسمته لمستقبلك وتحقيق أفضل النتائج.
عاطفيًا: حاول ألا تكون استفزازيًا مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفًا لكما، ويصبح من العسير الالتئام مجددًا.
صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية، لأن الصحة هي الأغلى.