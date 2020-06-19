إجراء ولادة قيصرية ناجحة لمصابتين بكورونا فى البحيرة

شهد الحجر الصحي بمستشفي كفر الدوار الشامل، اليوم الجمعة، حالتي ولادة قيصريتين لمريضتين بفيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، والفريق الطبي الدكتورة إيمان أحمد اللقاني، والدكتورة تغريد محمد النقيب، والدكتور عادل طلعت، والدكتور شكري النجار، وفريق التمريض هويدا محمد إسماعيل، وأماني أحمد الشرقاوي، وميرفت فايز جرجس، وأميرة محمود إسماعيل، وسحر عنتر عبدالعزيز.كما أجري الدكتور محمد بدوي، أخصائي العظام، عملية جراحية لإحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد بالمستشفي، نظرا لإصابتها بكسر في القدم.من جانبه قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفي كفر الدوار الشامل للحجر الصحي، إن المستشفي شهد يوما جراحيا حيث تم إجراء 3 عمليات، لافتا إلى أنه تم إجراء عمليتين لحالتي ولادة قيصريتين لمصابتين بفيروس كورونا.وأشار مدير مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي، إلى استقرار الحالة الصحية للمصابتين والطفلتين، وهما بصحة جيدة داخل المستشفي، وجارٍ متابعتهما على مدار الساعة من قبل أعضاء الفريق الطبي.