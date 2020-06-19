96 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

قالت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه تم تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت صحة الاحتلال، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 20339، و304 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وترأس بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، اجتماع المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا "كابينت كورونا"، لبحث الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشاره.وقال نتنياهو إن فيروس كورونا عاد للانتشار مرة أخرى في إسرائيل، محذرا من خطورة الموجة الثانية لكورونا.وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بعض الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، منها الالتزام بارتداء الكمامات في الشوارع، ومنع التجمعات.