المناسترلي: شراكة القطاعين العام والخاص الحل الأمثل للتنمية

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من المؤكد أن تثمر عنها تنمية اقتصادية وتنمية مستدامة، مما يسهم ذلك في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال السنوات الماضية.وأضاف لـ"الدستور"، أن وجود القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية مهم للغاية، وأن الشركات الحكومية تحتاج إلى التعاون الجاد مع القطاع الخاص للاستفادة المهارات الإدارية والمزايا التمويلية والدور القيادي الذي يتمتع به هذا القطاع.وأشار إلى أن تعاون القطاعين يسهم في تعظيم العوائد على الشركات والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول الحكومية، خاصة في القطاعات التي توفر فرص عمل أكثر، مع مراعاة توطين تلك المشروعات في المحافظات الأكثر احتياجا لها.