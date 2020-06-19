«العتر»: إعادة تأهيل «النصر» و«الغزل والنسيج» يسهم في تنمية الاقتصاد

أشاد الخبير الاقتصادي خالد العتر، بجهود وزارة قطاع الأعمال العام نحو تبنيها خطة تطوير وتأهيل شركتي النصر لصناعة السيارات وشركة الغزل والنسيج، مثمنا الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ هذان الملفان عبر تعاقد مع المطورين خلال الشهر الجاري على الرغم من أزمة كورونا.وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أنه على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا التي أصابت معظم قطاعات الدولة بالركود، إلا أن وزارة قطاع الأعمال لم تتأخر في الانتهاء من البرامج الزمنية المحددة لتنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركتي النصر والغزل والنسيج.وأكد أن تطوير وإعادة تأهيل تلك الشركتان سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة المصرية وإعادة مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الدولة استهدفت إصلاح أكثر القطاعات الحيوية التي تحتوي على نسبة كبيرة من العمالة مثل قطاع الغزل والنسيج.