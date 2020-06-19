باكستان توقع قرض بـ5. 1 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

وقعت باكستان ثلاث اتفاقيات قرض بقيمة 5. 1 مليار دولار أمريكي مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك لتعزيز مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى جانب تعزيز أنظمة الصحة والتعليم في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حضر أيضا مراسم حفل التوقيع على الاتفاقيات التي جرت بمقر رئاسة وزراء باكستان في إسلام آباد اليوم الجمعة.ووقع وكيل وزارة الشئون الاقتصادية الباكستانية نور أحمد على الاتفاقيات نيابة عن حكومة باكستان، بينما وقعها مدير عمليات البنك الدولي ومدير عمليات بنك التنمية الآسيوي في باكستان نيابة عن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسيتم دفع المبلغ 5. 1 مليار دولار أمريكي لباكستان في الأيام المقبلة.