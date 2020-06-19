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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أطباء المنيا» تنعى طبيبًا توفي متأثرًا بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:57 م
الدكتور عماد حبيب،
الدكتور عماد حبيب،
المنيا ـ على حسين
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نعت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة المنيا، طبيبا يعمل بمستشفى مركز مغاغة العام في أقصى شمال المحافظة، بعد وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أصدرت النقابة اليوم الجمعة، بيانا نعت فيه الشهيد الدكتور عماد حبيب، استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ذكر البيان، عقب وفاة طبيب اليوم، يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى اثنين، بعد أن سبق وتوفي الدكتور سيد نادي أخصائي الحميات بسما لوط منذ 10 أيام داخل مستشفى العزل بملوي.

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