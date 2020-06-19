«موزعي الأسمدة»: 20% نصيب القطاع الخاص في السوق المحلية

قال عثمان حمزة عضو الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إن المزارعين بدأوا تكثيف استهلاك الأسمدة الصيفية، مشيرا إلى أن عملية الزيادة في الطلب على الأسمدة تستمر حتى ٣١ يوليو المقبل، وعلى جانب آخر انخفضت الأسعار العالمية وكذلك المحلية، متوقعا أن ترتفع الأسعار مع زيادة الاستهلاك طبقا للعرض والطلب.وقال "حمزة" في تصريحات لـ"الدستور"، إن عددا كبيرا من المزارعين لا يهتمون بالسماد المدعم، حيث إن المدعم يصرف من شكارة إلى ثلاث شكاير وهو لا يكفي، وعمليات الصرف توقيتها محدود نتيجة البيروقراطية، بينما القطاع الخاص يعمل ٢٤ ساعة، موضحا أن سعر المدعم ٣٢٠٠ جنيه للطن، وأن الفرق ليس كبيرا، وأصبح هناك ضغط في عملية الاستهلاك.وأشار إلى أن متوسط استهلاك الأسمدة ٨ ملايين طن محليا، منها ٢٠٪ نصيب القطاع الخاص.