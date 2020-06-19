توريد 127 طن قمح لصوامع وشون الغربية

أعلنت محافظة الغربية، في بيان لها منذ قليل، أنه تم توريد 127 ألف و291 طن و940 كيلو قمح لأماكن التخزين بنطاق المحافظة حتى مساء اليوم الجمعة، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.وقال المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و703 أفدنة بعد التدقيق.وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 20 ألف وواحد كيلو اليوم الجمعة فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، بواقع 2 طن و545 كيلو لشركة المطاحن، و5 أطنان و190 كيلو للشركة المصرية، و12 طن و266 كيلو للبنك.