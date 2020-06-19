«الصحة» تكشف حقيقة توقف «الكلوروكين» ضمن بروتوكول علاج مصابى كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا يزال فى المعدلات الأمنة، موضحا أن 95% من وفيات "كوفيد-19" لأصحاب الأمراض المزمنة.وأكد مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة "dmc"، أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فعاليته وكفاءته بشكل كبير، موضحا أن ما تم تداوله عن توقف استخدام عقار الكلوروكين ضمنه غير صحيح.وأعلن مجاهد إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لأصحاب الأمراض المزمنة بدءا من الغد في 8 محافظات، مؤكدا أن القوافل الطبية جزء من مبادرة 100 مليون صحة التي سيتم إطلاقها.