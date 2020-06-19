محمود سعد عن هروب أبناء وترك والدتهم لإصابتها بكورونا: «مرار وعلقم»

علق الإعلامي محمود سعد، على فيديو شخص الذي كان يسعف مُسنة، واكتشف أن أبنائها تركوها بعد إصابتها بفيروس كورونا وتركوا المفتاح عند الجيران.وقال سعد، خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار": "مرار وعلقم إننا نشوف أولاد يهربوا ويسيبوا أمهم عيانة، أنا مش صعبان عليا الست، صعبان عليا العيال، مش هيحسوا أبدا بحاجة حلوة، هيفضلوا ندمانين طول عمرهم، وشهم في الأرض قصاد عيالهم وجيرانهم".وأضاف سعد: "ذكرى مرة، فيه غلط يفضل وساكن في قلبك وجسمك يحسسك إنك مش إنسان أصلا، ودول هيعملوا أيه مع عيالهم، هيقولوهم أيه؟".ووجه سعد نصيحة، لكل ابن، قائلا: "يوم الجمعة روح لأمك حط لها حاجة في السبت، اقعد على الباب اتكلم معاها، البس جوانتى وكمامة وادخل نضف، اشتري لها حاجات حلوة، واشتري لها طلباتها، عشان تحس إنك كويس".يذكر أنه انتشر فيديو لشخص تطوع ليسعف سيدة عجوز ويحاول وضع جهاز التنفس الصناعي لها وهى ترقد على السرير دون وجود من يرعاها أو يطعمها أو حتى يلبي طلباتها.وتحدث المتطوع خلال الفيديو عن أن السيدة الطاعنة في العمر هجرها أولادها منذ 10 أيام بعد معرفتهم بإصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنهم تركوا مفتاح الشقة مع الجيران كي يمنحوه لأي أحد يرغب في مساعدتها وتقديم العلاج لها، متعجبا من الجحود الذي ملأ قلوب هؤلاء الأبناء وكيف يتركون أمهم في هذه الحالة الحرجة.