رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمود سعد عن هروب أبناء وترك والدتهم لإصابتها بكورونا: «مرار وعلقم»

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:37 م
محمود سعد
محمود سعد
أحلام عبدالرحمن
طباعة
علق الإعلامي محمود سعد، على فيديو شخص الذي كان يسعف مُسنة، واكتشف أن أبنائها تركوها بعد إصابتها بفيروس كورونا وتركوا المفتاح عند الجيران.

وقال سعد، خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار": "مرار وعلقم إننا نشوف أولاد يهربوا ويسيبوا أمهم عيانة، أنا مش صعبان عليا الست، صعبان عليا العيال، مش هيحسوا أبدا بحاجة حلوة، هيفضلوا ندمانين طول عمرهم، وشهم في الأرض قصاد عيالهم وجيرانهم".

وأضاف سعد: "ذكرى مرة، فيه غلط يفضل وساكن في قلبك وجسمك يحسسك إنك مش إنسان أصلا، ودول هيعملوا أيه مع عيالهم، هيقولوهم أيه؟".

ووجه سعد نصيحة، لكل ابن، قائلا: "يوم الجمعة روح لأمك حط لها حاجة في السبت، اقعد على الباب اتكلم معاها، البس جوانتى وكمامة وادخل نضف، اشتري لها حاجات حلوة، واشتري لها طلباتها، عشان تحس إنك كويس".

يذكر أنه انتشر فيديو لشخص تطوع ليسعف سيدة عجوز ويحاول وضع جهاز التنفس الصناعي لها وهى ترقد على السرير دون وجود من يرعاها أو يطعمها أو حتى يلبي طلباتها.

وتحدث المتطوع خلال الفيديو عن أن السيدة الطاعنة في العمر هجرها أولادها منذ 10 أيام بعد معرفتهم بإصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنهم تركوا مفتاح الشقة مع الجيران كي يمنحوه لأي أحد يرغب في مساعدتها وتقديم العلاج لها، متعجبا من الجحود الذي ملأ قلوب هؤلاء الأبناء وكيف يتركون أمهم في هذه الحالة الحرجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقديرات الحكومة.. انكسار ذروة «كورونا» منتصف يوليو.. وتعافى الاقتصاد خلال 3 أشهر من الانحسار

«القصبي» يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا

«رابش» كلمة السب الأولى فى مفردات الحارة المصرية