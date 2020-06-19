«أطباء المنوفية» تتبرأ من خطاب النقيب بشأن تأجيل امتحانات الثانوية

أعلنت نقابة أطباء المنوفية تبرؤها من خطاب نقيب أطباء مصر، الذي يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة في بيان لها أنه لم يتم بالتشاور مع أعضاء النقابة العامة أو التشاور مع النقابات الفرعية ما دفعها لإصدار بيان للتأكيد على ذلك، عقب التواصل مع مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمنوفية.كما رفضت نقابة الأطباء التابعة لمحافظة المنوفية في بيانها، ما جاء في الخطاب، الذي يناشد رئيس الجمهورية بتأجيل الامتحانات، موضحة ضرورة عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد من الدولة، والذي شاركت فيه جميع الجهات المسئولة في تحديده بعد مراجعة كافة الإجراءات الوقائية وإعطاء التسهيلات لطلاب.وأكدت نقابة الأطباء بالمنوفية، الالتزام بقرارات الدولة في هذه الظروف العصيبة، ودعوا الجميع للتكاتف حتى تتم الامتحانات بسهولة ويسر.وأهاب البيان بالطلاب وأولياء الأمور والمدرسين، الالتزام بالمواعيد المحدد، حيث أن جهات عديدة ستشارك في التأمين الطبي للطلاب، وأن الدولة مسئولة عن ذلك، بالإضافة إلى بث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب ليكونوا قادرين على أداء الأمتحانات.