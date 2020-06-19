عودة 88 من إيطاليا على متن رحلة «مصر للطيران»

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، رحلة استثنائية تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية «مصرللطيران» قادمة من إيطاليا وعلى متنها 88 عالقا عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.ووصلت رحلة «مصر للطيران» قادمة من مطار ميلانو الدولي، وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.