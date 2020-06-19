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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشي من عودة منافسات كرة القدم الأمريكية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:32 م
ترامب
ترامب
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، تحذيرات كبير خبراء الإدارة الأمريكية المعنيين بالأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من استئناف دوري كرة القدم الأمريكية بسبب تفشي جائحة كورونا، مؤكدا أن القائمين على اللعبة يخططون لعودة آمنة للنشاط.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "توني فاوتشي لا علاقة له بدوري كرة القدم الوطني الأمريكي"، مضيفا: "إنهم يخططون لعودة آمنة جدا وخاضعة للسيطرة".

وكان فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية، قد حذر -في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع- من عدم إمكانية إقامة منافسات دوري كرة القدم الأمريكية هذا الخريف.

وقال: "إن لم يكن اللاعبون في فقاعة بشكل أساسي، ويُعزلوا عن المجتمع ويُختبروا كل يوم تقريبا، سيكون من الصعب جدا رؤية مدى القدرة على لعب كرة القدم هذا الخريف"، حسب مجلة بوليتيكو الأمريكية.

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