مالي تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور أول حالة في مارس الماضي بالبلاد وحتى الآن إلى ألف و923 إصابة مؤكدة.وذكرت الإذاعة المالية، اليوم الجمعة، نقلا عن بيان لوزارة الصحة المالية - أنه وبعد إجراء 177 فحصا، تم تسجيل 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تعافي 25 مصابا، ليصل إجمالي المتعافين إلى ألف و217 شخصا، ويوجد 624 حالة من المصابين في المشافي، ووصل عدد الوفيات 108 أشخاص منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للفيروس في مالي.