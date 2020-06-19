روسيا: واشنطن تتهم بلا أساس موسكو وبكين بتهديدات استراتيجية كبرى في الفضاء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتهم بلا أدلة روسيا والصين بإنشاء "اكبر تهديدات استراتيجية كبرى" في قطاع الفضاء.وأشارت الخارجية، إلى أنه "كذريعة لتطبيق نهج تدميري يثير سباق تسلح في الفضاء الخارجي ويزعزع استقرار الوضع في مجال الأمن الدولي، تلجأ واشنطن إلى التكتيك المعتاد لإلقاء اللوم على الآخرين".وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية تعليقا على استراتيجية الدفاع الفضائي التي أعدتها واشنطن في وقت سابق، إن "الزملاء الأمريكيين يزعمون أن روسيا والصين تشكلان "تهديدات استراتيجية كبرى" في الفضاء، بالطبع، دون عناء تقديم أية أدلة".وأضافت الخارجية الروسية: "أنهم يعمدون إلى تشويه مباشر للحقائق، مما يوحي للمجتمع الدولي والجمهور الأمريكي، بأن موسكو وبكين كما يزعمون تسلّحان الفضاء الخارجي. ويشيران دون تحديد إلى العقيدة العسكرية الروسية لعام 2014... بالطبع، لا يوجد شيء من هذا القبيل في العقيدة العسكرية الروسية".وأكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للحوار مع واشنطن بشأن المشاكل والمخاوف المتبادلة فيما يتعلق بالأنشطة الفضائية.وكان نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي ستيفن كيتي، قد أعلن في الـ 17 من الشهر الجاري، أن البنتاجون انتهى من تطوير "استراتيجية الدفاع في الفضاء"، التي تم إعدادها ردا على "التهديدات الخطيرة" من جانب روسيا والصين.