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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار وتنسيقية الشباب يدعمان «صحة الجيزة» بمستلزمات طبية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:45 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
أشرف لاشين
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دعم حزب المصريين الأحرار بالجيزة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مديرية الصحة بعدد من الاحتياجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، في إطار مبادرة التنسيقية تحت عنوان "الوعي أمان". 

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والتعاون مع التنسيقية، وسلم وفد مشترك المستلزمات إلى وكيل الوزارة الدكتور محمد منصور.

وتم توفير 200 كرتونة مواد غذائية و2000 سرنجة مقاسات مختلفة و100 ماسك تنفس صناعي و50 ترمومتر زئبقي و4000 كارت متابعة لوزارة الصحة.

وحضر التسليم من جانب الحزب محمد البنا أمين المجالس المحلية، وحسام رأفت عضو الهيئة العليا رئيس لجنة الشئون العربية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شارك التسليم من شباب التنسيقية عمرو حجاج، نشوى الشريف، أحمد رمزي، مصطفى بكير.

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