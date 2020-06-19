الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

تنظم دار الشعر بمراكش، الثلاثاء المقبل، لقاء شعريا حواريا "عن بُعد"، ضمن فقرة "قصائد من الحجر"، بهدف تجسيد التباعد الاجتماعي بين الشعراء والنقاد والمتلقي شعريا، عبر إطلاق العديد من الفقرات الشعرية والندوات النقدية، من بوابة منصاتها التفاعلية، لتواصل من خلال هذه البرمجة فتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره.واحتراما للتدابير الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم، اختارت الدار أن تنتظم لقاءات الشعر وفق تفاعل إيجابي وفعلي داخل منصات تواصلية رقمية، والتي أنشئت مباشرة بعد إعلان الحجر الصحي، استفادة مما تفتحها الوسائط التكنولوجية اليوم والفضاء الرقمي.ويلتقي الشعراء، الشاعرة والإعلامية حفيظة الفارسي، والشاعر والإعلامي مصطفى غلمان، والناقد والشاعر عبداللطيف الوراري، في لقاء شعري حواري، هذه المرة بين الذات وشجونها، بين اللحظة بكل جسارتها وقوة الأمل التي تفتحها جسارة روح الشاعر.وتشكل "قصائد من الحجر"، وهي فقرة جديدة تحاول من خلالها الدار الاقتراب من عوالم الشعراء خلال مرحلة الحجر الصحي، إعلاميون ونقاد يلتقون في هذه الفقرة، ليشاركوا المتلقي بعضا من قصائد عزلتهم، ويفتحوا لها جسور العبور لذائقة القراء، قصائد خاصة من لحظات استثنائية، تفتح أفق الشاعر على عزلة مغايرة، لم يتعود تفاصيلها بالشكل الذي عايشتها الإنسانية جمعاء.