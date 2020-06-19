«الدفاع العراقية» تدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، اليوم الجمعة، الحكومة إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا، لانتهاكها سيادة بلادها بمزاعم محاربة حزب العمال الكردستاني.وعلى الرغم من الاستنكار العراقي، واصلت أنقرة انتهاكاتها سيادة العراق، حيث توغلت قوات تركية، فجر الأربعاء، في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وكشفت مصادر كردية، لـ"العربيةالحدث"، عن قصف مدفعي تركي كثيف استهدف عدة قرى في إقليم كردستان.