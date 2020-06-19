وزير الري الأسبق يوضح أضرار ملء سد النهضة على مصر

قال الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إنه واضح للعالم أن إثيوبيا تهدد حقوق مصر والسودان وحصتهما المائية، مؤكدًا تعنتها في مفاوضات سد النهضة.وأضاف «علام» خلال لقاء خاص ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» مساء الجمعة، أن عدم الاتفاق على قواعد وملء وتشغيل سد النهضة سيلحق ضررا كبيرا بمصر والسودان.وأوضح أن الضرر الذي سيلحق بمصر حال عدم الاتفاق على قواعد تشغيل سد النهضة سيشمل المياه والكهرباء التي يولدها السد العالي.كما أشار وزير الري والموارد المائية الأسبق، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة الوصول إلى آلية تضمن التنمية لإثيوبيا، مع الحفاظ على حصة مصر من المياه.