فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال آخر 5 أيام

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات في آخر 5 أيام.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في فرنسا منذ تفشى الوباء إلى 29617، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية.كما انخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى أدنى معدل منذ 23 مارس الماضى، إذ يخضع حاليا 9970 شخصا للعلاج، أي بانخفاض قدره 155 مريضا عن أمس الخميس.ويعالج 727 مريضا في وحدات العناية المركزة، وهي أقل حصيلة بالنسبة لهذه الفئة منذ 17 مارس الماضي.