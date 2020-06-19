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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

47 وفاة و251 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:01 م
كورونا
كورونا
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أعلنت هيئة الحماية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 47 حالة وفاة و251 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر بيان الهيئة اليومي بشأن حصر ضحايا كوفيد-19 في إيطاليا، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس بلغ 238 ألفا و159 حالة، بعد تسجيل إصابات اليوم الأخير، والذي شهد انخفاضا عن العدد المسجل أمس (333 إصابة)، مشيرة إلى أن إقليم لومبارديا -الأكثر تضررا في البلاد- ضمّ وحده 157 حالة من إصابات اليوم الأخير، حسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأوضح البيان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في البلاد إلى 34 ألفا و561 حالة. وشهد اليوم الأخير انخفاضا أيضا في عدد الوفيات اليومية عن الوفيات المسجلة الخميس، والتي بلغت 66 حالة.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المصابين الحاليين بالفيروس في إيطاليا انخفض إلى 21 ألفا و543 شخصا، بانخفاض قدره 1558 شخصا عن العدد المسجل بالأمس، بحسب البيان.

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