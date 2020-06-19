خروج 11 بعد تعافيهم من كورونا في بني سويف (صور)

أعلنت مديرية صحة بنى سويف، اليوم، تعافي 11 من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الفشن عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة لمجابهة تلك الأزمة.