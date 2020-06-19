173 وفاة و1346 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة، بـ173 حالة وفاة، ليبلغ العدد الكلي لحالات الوفاة 42 ألفا و461 شخصا.وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية- على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- أن بريطانيا سجلت 1346 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفا و815 حالة.من جهته، أوصى مركز الأمن الحيوي المشترك التابع للحكومة البريطانية بخفض مستوى التحذير من فيروس كورونا من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، ضمن نظام التنبيه المؤلف من 5 مستويات، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء بوريس جونسون في مايو الماضي.وقال المركز المشكل من كبار المسئولين الطبيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، إن ذلك يعني أن الوباء في حالة انتشار عام ولم ينته بعد، لكن انتقاله لم يعد "عاليا أو متزايدا بشكل كبير".