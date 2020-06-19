مقتل شخص في إطلاق نار بكندا

أعلنت الشرطة الكندية، مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار في أحد ضواحي مدينة تورونتو، كبرى المدن في البلاد.





وذكرت شرطة تورنتو، في بيان اليوم الجمعة، أنها تلقت عدة اتصالات بشأن إطلاق نار في منطقة سانت كلير أفنيو وشارع سانت كلارينس.





وقالت الشرطة، إنهم كانوا في مكان الحادث وكان هناك عدة أعيرة نارية تم اطلاقها وأكدت سقوط أحد الضحايا الذي لفظ أنفاسه في مكان الحادث متأثرا بجراحه، وتواجدت عدة سيارات إسعاف في مكان الحادث، حيث تم تقييم حالة أحد الأشخاص لكنهم لم ينقلوا أي شخص إلى المستشفى.





وقال المحققون في وقت لاحق إنهم يبحثون عن اثنين من المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث في سيارة "سيدان".