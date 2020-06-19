​بعد ترجمتها للغتين.. حلقات «الاختيار» تحقق نسب مشاهدة غير مسبوقة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن نشر آخر 3 حلقات من مسلسل «الاختيار» مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعلًا كبيرًا بين أبناء المصريين في الخارج على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.وأضافت «مكرم»: «مثل هذه الخطوة جاءت إيمانًا بدور الفن والقوى الناعمة في إرساء الشعور الوطني لدى أبنائنا في الخارج، وتقديم محاكاة حقيقية لهم تجسد بطولات جنودنا البواسل في القوات المسلحة خلال حربهم على الإرهاب».وأوضحت وزيرة الهجرة أن الحلقات الثلاث لاقت ترحيبًا شديدًا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج، وأحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم خاصة خلال فترة الحظر بالمنزل في الوقت الراهن، لافتة إلى أنهم تعهدوا بنشر تلك الحلقات المترجمة لأصدقائهم من غير المصريين حتى يرى العالم أجمع ما يقوم به أبطالنا في سيناء ضد الإرهاب.ووصلت مشاهدات الحلقات الثلاث المترجمة إلى أكثر من 150 ألف مشاهدة وحصلت على آلاف المشاركات ووصلت إلى ما يقرب 300 ألف مواطن، حيث إن الحلقة رقم 28 وحدها وصلت إلى 100 ألف مشاهدة ووصلت إلى 250 ألف مواطن، وهي الحلقة التي أظهرت بطولة أسود قواتنا المسلحة وشدة بأسهم وتماسكهم وعدم الاستسلام للهجوم، حيث قضى المقدم أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجاله المقاتلين على ما يقرب من 140 تكفيريًا خلال صد الهجوم على كمين البرث، إضافة إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع.يذكر أن وزارة الهجرة، ترجمت آخر ثلاث حلقات من مسلسل «الاختيار» استكمالًا لجهود ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية المصرية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم، والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشركة سينرجي المنتجة لهذا العمل الفني.