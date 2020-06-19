وزير الري الأسبق: إثيوبيا خدعت السودان وانتهجت خطابًا معاديًا لمصر

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن إثيوبيا أخلّت بجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع السودان بشأن سد النهضة، حيث إنها خدعت الخرطوم بشأن وثيقة واشنطن وتراجعت عن جميع التزاماتها.وأضاف «علام»، خلال لقاء خاص ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» مساء الجمعة، أن مصر أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، لافتًا إلى أن إثيوبيا تنتهج خطابا معاديا للقاهرة.