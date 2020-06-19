استعدادا للدوري.. الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني

استعدادا للدوري.. الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني
الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:41 م
شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة فريق الكرة الأول إلي التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي أن يعود الفريق للمران، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.