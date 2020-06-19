استعدادا للدوري.. الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة فريق الكرة الأول إلي التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي أن يعود الفريق للمران، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.







