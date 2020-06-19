متخصص في الشأن التركي يكشف تفاصيل انشقاقات حزب أردوغان

قال أسامة عبدالعزيز، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، إن الانشقاقات في حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليست وليدة اليوم وإنما منذ فترة، منذ استقالات أحمد داوو أوغلو وعلي باباجان، نتيجة سياسات حزب العدالة والتنمية التي انحرفت عن مسارها.وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن السبب الآخر هو أن الانشقاقات ناتجة عن عمليات التطهير التي قادها أردوغان، ومنتقدي تلك السياسات يؤكدون أنها تقوض حكم القانون والحريات والديمقراطية.ولفت إلى أن استطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبية أردوغان بنسبة كبيرة، وتؤكد فرصة فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري، خاصة لو المرشح هو أكرم إمام أوغلو.وأردف: "أردوغان بالفعل يدرس حاليا مع حزب الحركة القومية تقديم بعض التشريعات لتعديل قوانين الانتخابات بما يؤثر على التكتلات الحزبية، لكن التعديلات بخصوص الأحزاب المنشفة عن حزب العدالة والتنمية مثل أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان، لكن فرصة أكرم إمام أوغلو كبيرة لأنه مرشح أكبر حزب معارضة".