مستشارة اللغة العربية لطلاب الثانوية: الامتحانات بسيطة.. لا تقلقوا

طمأنت الدكتورة هناء قاسم، مستشارة اللغة العربية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب وأولياء الأمور، وقالت لـ«الدستور»، إن الامتحانات ستكون بسيطة، وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى.

وأشارت إلى أن الامتحان مكون من ٥٠ سؤالًا بـ٨٠ درجة، ونصحت طلاب الثانوية العامة بالمذاكرة ومراجعة النماذج الاسترشادية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم من قبل، قائلة فى رسالتها للطلاب: «لا تقلقوا».

وقال محمود زكى، كبير معلمى اللغة العربية، لـ«الدستور»، إن عدد صفحات البوكليت ٢٨ صفحة، وعدد أسئلة كراسة الامتحان ٥٠ سؤالًا، أما زمن الاختبار ٣ ساعات والدرجة الكلية للاختبار ٨٠ درجة. ووجه نصيحة للطلاب قائلًا: «تأكد أن عدد صفحات كتيبك كاملة، وتأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة واكتمالها فهى مسئوليتك».

