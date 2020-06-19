المغرب تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 539 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 9 آلاف و613 حالة.وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 496 ألفا و23 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب.وأضافت الصحة، في بيانها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، كما تم تسجيل 76 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 8 آلاف و117 حالة.