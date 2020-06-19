صحة كفر الشيخ: مستعدون لتأمين لجان الثانوية من كورونا

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت بخطة لتأمين لجان الثانوية العامة صحيًا، من خلال تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمراقبين، بحيث لا تزيد اللجنة عن 14 طالبًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.وأكدت الدكتورة سوسن سلام في بيان، تأمين سيارات الإسعاف لجميع لجان الثانوية العامة فضلًا عن تأمين الطرق والمدارس بالداخل والخارج، وتواجد الأطباء المتخصصين والزائرات الصحيات داخل اللجان، وتوفير المواد المطهرة والمعقمة وكواشف rapid test لقياس درجة حرارة الطلاب والمدرسين قبل دخول اللجان.وقالت إن وزيرة الصحة أكدت على أن الفئات العمرية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد من 10 إلى 19 عامًا، مؤكدة توفير كافة الرعاية الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الصحة والمحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول منذ بدء الامتحانات وحتى نهايتها.وفي السياق، رفع مرفق الإسعاف بقيادة الدكتور أحمد الجنزوري، المدير العام، درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة حيث وصلت أعداد سيارات أسطول هيئة الإسعاف المصرية كفر الشيخ إلى 100سيارة إسعاف مجهزة مع نسبة تشغيل تتراوح من 70 الى 80% لكل قطاع خلال فترة تنفيذ الخطة.وأشار مرفق الإسعاف إلى وضع السيارات العاملة في حالة استنفار خارجي على الطرق طول فترة تنفيذ الخطة تمركز السيارات في الأماكن المحددة والتمركزات على الطريق الدولى الساحلى.وأضاف الحنزوري أنه سيتم متابعة السيارات فى كل قطاع عدد 2 مشرفين للعمل الميدانى لمدة 24 ساعة يوميا لمتابعة السيارات فى أماكن تواجدها والإشراف على تسليم وتسلم السيارات بالمواعيد المحددة ومتابعة تجهيز السيارات من الأجهزة الطبية والميكانيكية لتكون جاهزة للخدمة الإسعافية والتحرك مع السيارات وتوجيها فى موقع الحدث.