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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ترحب بدعوة إيران لفتح منشآت مشتبه فيها أمام مفتشين دوليين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:30 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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رحبت الممكلة العربية السعودية بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوة إيران إلى فتح المنشآت المشتبه فيها أمام المفتشين الدوليين، وتقديم المعلومات التي تحتاجها الوكالة في متابعة البرنامج النووي الإيراني.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، في بيان صحفي أوردته قناة «العربية» الإخبارية، اليوم: "ترحب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مشروع القرار المقدم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا- ألمانيا- بريطانيا) الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، وتثمن المملكة، في هذا الصدد، الجهود المهنية والشفافة التي تضطلع بها الوكالة ومديرها العام".

وأضاف المندوب السعودي: "تدعم المملكة هذا القرار؛ لما يمثله من خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، والذي يأتي اتساقا مع مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته تجاه عدم تمكين إيران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية؛ حفظا للأمن والسلم الدُّوليين".

ومرر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، قرارًا يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي، ويعتبر ذلك أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012، وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

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