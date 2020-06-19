تراجع الصادرات الكندية 20% خلال 2020

كشفت الوكالة الكندية لتنمية الصادرات، اليوم، عن أن قيمة الصادرات الكندية ستتراجع خلال عام 2020 بنسبة 20.3% بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا "كوفيد- 19".وشمل التقرير توقعات محدثة عن الصادرات العالمية، وجاء فيه أن الصادرات الكندية ستعاود الارتفاع في عام 2021، وبنسبة 19%، لكنها ستكون أدنى من صادرات 2019، أي صادرات آخر سنة قبل الجائحة.وجاء في التوقعات للعام الحالي أن نسبة التراجع ستبلغ 30% لصادرات كندا من السيارات و33% لصادراتها من منتجات الطاقة و35% لصادراتها من الصناعات الجوية.وترى الوكالة في تقريرها أن حصول قفزة في أسعار النفط والغاز في المدى القصير هو أمر ضعيف الاحتمال لأن أي ارتفاع هام في الطلب سيترافق مع ارتفاع هام في الكميات المعروضة الآتية من مصادر غير تقليدية.