إصابة 17 شخصًا في حريق ورش السيالة بدمياط (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد يحيى زكريا ومعاونه الرائد رامي نبيل، من السيطرة على حريق منزل وعدة ورش لتصنيع الأثاث في قرية السيالة بدمياط، اليوم الجمعة، بعد أن استمرت عملية التبريد لأكثر من ٣ ساعات، حيث تم الدفع بسبع سيارات لمكان الحادث، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحريق لنقل أي حالات قد تكون مصابة.من جانبه، قال الدكتور هيثم المشد مدير هيئة إسعاف دمياط، إن حريق السيالة أسفر عن إصابة 17 مواطنا ما بين اختناق وكسور وحروق، موضحا أن الإصابات متوسطة، بينها حالة مصابة بحريق من الدرجة الأولى، حيث تم إسعاف 5 في موقع الحريق فيما نقلت 12 حالة لمستشفى دمياط التخصصي لتلقى العلاج.